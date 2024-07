POL-LWL: Mann schwerverletzt in Treppenaufgang aufgefunden - Kriminalpolizei ermittelt

Ludwigslust (ots) -



Nachdem in der Nacht zu Montag ein 49-jähriger Pole schwerverletzt in einem Treppenaufgang in Ludwigslust aufgefunden wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.



Zuvor haben Anwohner das Opfer gegen 23:30 Uhr mit schweren Kopfverletzungen in einem Treppenhaus in der Grabower Allee vorgefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Neben einem möglichen Sturzgeschehen kann die Kriminalpolizei auch eine strafbare Handlung nicht ausschließen. Im Rahmen dessen wurden drei polnische Nachbarn wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen, nachdem sich ein dringender Tatverdacht gegen die Verdächtigen nicht erhärten ließ. Im Laufe des heutigen Tages sollen Mitarbeiter der Rechtsmedizin die Verletzungen des Opfers in Augenschein nehmen. Des Weiteren erhoffen sich die Beamten durch die Befragung des 49-Jährigen wichtige Erkenntnisse zu erlangen, jedoch ist dieser momentan noch nicht vernehmungsfähig.



