POL-NB: Vollsperrung der A20 nach Unfall

A20 Neubrandenburg / Altentreptow (ots) -



Gegen 10:30 Uhr hat eine Autofahrerin auf der A20 zwischen den Ausfahrten Neubrandenburg Nord und Altentreptow im Rückspiegel gesehen, dass ein Auto hinter ihr scheinbar einen Unfall hatte. Die Frau rief die Polizei.



In dem Unfallauto saß eine Familie (drei Erwachsene im Alter von 60, 42 und 40 Jahren sowie ein neunjähriges Kind). Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam die Fahrerin mit dem VW-Kombi aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn ab, überschlug sich und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen.



Alle vier wurden verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert. Die Strecke in Fahrtrichtung Lübeck war für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden.



Die vier Insassen sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell