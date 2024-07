POL-HWI: Gadebuscher Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Gadebusch (ots) -



Bereits am zurückliegenden Freitag, 19. Juli, konnten Beamte des Polizeireviers Gadebusch dank eines Zeugenhinweises einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.



Am späten Nachmittag meldeten sich Hinweisgeber bei der Polizei und teilten einen PKW mit Wohnanhänger, der in Schlangenlinien in Richtung Rehna unterwegs sei, mit.



Eingesetzte Kräfte des Polizeireviers Gadebusch konnten das Fahrzeuggespann auf der B104 zwischen Rehna und Gadebusch feststellen.

Während der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



