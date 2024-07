POL-HST: Radfahrer entreißt Frau Portemonnaie aus der Hand

Grimmen (ots) -



Am heutigen Montag, dem 22. Juli 2024, kam es gegen 9:50 Uhr zu einem mutmaßlichen Raub in der Friedrichstraße (Höhe Supermarkt) in Grimmen.



Ein unbekannter Radfahrer fuhr von hinten an eine 19-jährige Deutsche heran und riss ihr das Portemonnaie aus der Hand. Die 19-Jährige hatte ihre Handtasche in der Armbeuge und das Portemonnaie in der Hand. In der Geldbörse befanden sich Ausweispapiere, Bargeld sowie die Geldkarte.



Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden:



- kurze dunkle Haare,

- blauer Hoodie, graue Hose,

- auf einem Fahrrad mit Gepäckträger,

- flüchtig Richtung Sonnenstudio.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Grimmen unter 038326 570, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



Aufgrund der Geschehnisse weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, Handtaschen oder Geldbörsen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.polizei-beratung.de



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





