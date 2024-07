POL-HRO: Polizeiinspektion Rostock stellt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer am Wochenende

Rostock (ots) -



Drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer mussten Beamte der Polizeiinspektion Rostock an diesem Wochenende in ihrem Zuständigkeitsbereich feststellen.



In der Nacht von Freitag auf Sonnabend fiel den Beamten gegen 04:00 Uhr ein E-Scooter Fahrer in der Langen Straße auf. Bei einer Kontrolle des Atemalkoholwertes bei dem deutschen Fahrzeugführer zeigte das Gerät den Beamten einen Wert von 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen Mann im Anschluss untersagt.



Am Sonntag gegen 13:00 Uhr stellten die Beamten des Polizeireviers Dierkow einen alkoholisierten 37-jährigen Pkw-Fahrer in Markgrafenheide fest. Eine Prüfung ergab einen Promillewert von 1,27. Zusätzlich stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der deutsche Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde dem Mann nämlich bereits 2023 entzogen. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.



Gegen 01:15 Uhr am heutigen Montag machte dann ein Radfahrer auf sich aufmerksam. Der 32-Jährige war mit seinem Fahrrad in der Fritz-Reuter-Straße unterwegs. Die Beamten mussten feststellen, dass er jedoch keinerlei Beleuchtung an seinem Zweirad hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Polen ebenfalls Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv und erbrachte einen Wert von 2,55 Promille.



Alle drei Verkehrssünder erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinflusses. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell