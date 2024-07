POL-SN: Pedelecfahrer nach Unfall verletzt

Schwerin (ots) -



Beim Abbiegen stieß eine Autofahrerin am Freitagvormittag mit einem Pedelecfahrer zusammen. Der 78-jährige Radfahrer musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich in der Schelfstadt an der Kreuzung Schelfstraße Ecke Taubenstraße. Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge bog die 48-jährige mongolische Autofahrerin nach links ab und kreuzte hier den Weg des deutschen Fahrradfahrers. Dieser stürzte und verletzte sich. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls werden in einem Ermittlungsverfahren geklärt.



