POL-SN: Schweriner schießt auf Taube

Da am Sonntagabend ein Schweriner eine Taube angeschossen und verletzt haben soll, ermittelt nun die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nachbarn des 61-jährigen Schweriners sollen die Tat in der Feldstadt gegen 22:30 Uhr beobachtet haben und verständigten daraufhin die Polizei, die bei dem deutschen Verdächtigen eine Luftdruckwaffe fanden und anschließend sicherstellten. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.



