POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffiti in Rostock

Am heutigen Montagvormittag gegen 09:30 Uhr wurde die Rostocker Polizei über eine Sachbeschädigung durch Graffiti in der Rostocker Innenstadt informiert. Zuvor hatten unbekannte Täter die Fassade sowie Fenster eines in der Kröpeliner Straße ansässigen Unternehmens mit Farbe beschmiert.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell