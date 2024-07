POL-GÜ: Hinweis über vorübergehende Schließung der Polizeistation Krakow am See aufgrund eines Wasserschadens

Güstrow/ Teterow (ots) -



Aufgrund eines Wasserschadens ist die Polizeistation Krakow am See bis auf Weiteres geschlossen. Sprechzeiten finden aufgrund der Schließung in dem Rathausgebäude, Am Markt 2 aktuell nicht statt. Gerne können sich die Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf an das Polizeirevier Teterow oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Sofern der Betrieb der Polizeistation wieder aufgenommen werden kann, berichtet die Pressestelle der Polizeiinspektion Güstrow nach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell