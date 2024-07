POL-GÜ: Mehrere Trunkenheitsfahrten von Fahrradfahrern am vergangenem Wochenende im Landkreis Rostock festgestellt

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am vergangenen Wochenende konnten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow mehrere Trunkenheitsfahrten von Fahrradfahrern festgestellt werden. Dabei wurden insgesamt vier Männer und eine Frau kontrolliert, die zum einen in ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen sind und bei denen im Anschluss ein überschrittener Alkohol-Grenzwert ab 1,6 Promille festgestellt wurde. Die fünf Personen, allesamt deutsche Staatsbürger, mussten sich nach der jeweiligen Feststellung einer Blutprobenentnahme unterziehen. Des Weiteren wird in allen Fällen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



Trauriger Spitzenreiter war ein 40-jähriger Deutscher, der nach seinem Besuch auf dem Dorffest im Ostseebad Nienhagen am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr in derselben Örtlichkeit im Kreuzungsbereich der Doberaner Straße, Ecke Zur Steilküste von einer Funkstreifenbesatzung des Polizeihauptreviers Bad Doberan angetroffen und kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrradfahrer einen Wert von 2,13 Promille.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell