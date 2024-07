POL-ANK: 29-jähriger Deutscher bedroht Kioskmitarbeiter und Passanten in Zempin

Zempin (ots) -



Am 21.07.2024 kam es gegen 17:00 Uhr in Zempin, auf der Promenade zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz, der zunächst vor einem Kiosk laute Musik abspielte. Der Mitarbeiter des Kiosks bat den Tatverdächtigen die Örtlichkeit zu verlassen, woraufhin dieser ein Küchenmesser hervorholte und damit in Richtung des 69-jährigen deutschen Kioskmitarbeiters wirkte. Weiterhin bedrohte er den 69-Jährigen und umstehende Passanten. Ein Augenzeuge, der versuchte, verbal auf den Tatverdächtigen einzuwirken, wurde ebenso versucht anzugreifen. Dabei führte der Tatverdächtige mehrere Stichbewegungen in Richtung des Zeugen aus, ohne diesen zu verletzen. Der 47-jährige deutsche Zeuge konnte den Tatverdächtigen mittels einer Schaufel auf Abstand halten. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten verschiedene mitgeführte Messer sicher. Da ein Konsum von Betäubungsmitteln nicht auszuschließen war, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige letztlich wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Bedrohung wurde eingeleitet.



