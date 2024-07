POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen

Barth (ots) -



Am 21.07.24 kam es gegen 18:40 Uhr auf der Bundesstraße 105, zwischen

den Ortschaften Löbnitz und Karnin, zu einem Verkehrsunfall.

Die 65-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw Skoda befuhr die

Bundesstraße aus Richtung Löbnitz kommend in Richtung Karnin.

Laut Zeugenaussagen überholte die Fahrerin trotz Sperrlinie mehrmals

in eine Kolonne mehrere Fahrzeuge.

Sie übersah den, sich im Abbiegevorgang befindliche Pkw VW des

38-jährigen deutschen Fahrzeugführers, welcher in dieser Kolonne fuhr

und kollidierte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß wurden auch weiteren Insassen des Pkw VW, ein

11 Jahre altes Kind und die 38-jährige Mutter, welche alle aus

Sachsen-Anhalt stammen, leichtverletzt. Sie wurden durch die

angeforderten Rettungswagen in das Klinikum Stralsund transportiert.

Die Fahrerin des Pkw Skoda erlitt ebenfalls leichte Verletzungen,

welche dazu führten, dass sie in das Klinikum nach Rostock verbracht

wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

Zum Einsatz kamen die freiwilligen Feuerwehren aus Löbitz mit vier

Kameraden und aus Saatel mit fünf Kameraden.



Insgesamt wurde die Bundesstraße zur Unfallaufnahme und ärztlichen

Versorgung der Verletzten für eine Stunde und zur Fahrbahnreinigung

für etwa eine halbe Stunde vollgesperrt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.





Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



