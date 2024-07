POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 23 zwischen den Ortslagen Bellin und Groß Tessin

Teterow (ots) -



Am Sonntag, den 21.07.2024 ereignete sich gegen 21:50 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 23 zwischen den Ortslagen Bellin

und Groß Tessin. Bei dem Unfall kam nach derzeitigen Erkenntnissen

ein 32-jähriger deutscher Fahrzeugführer, aus bislang noch

ungeklärter Ursache, auf einer geraden Strecke mit seinem PKW nach

links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die

Kollision war derart schwerwiegend, dass der Fahrer in seinem

Fahrzeug eingeklemmt wurde und nicht mehr ansprechbar war. Durch die

Feuerwehr musste der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug geborgen werden.



Im Anschluss wurde der Fahrzeugführer mit lebensbedrohlichen

Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in das Uniklinikum

Rostock transportiert. Dieser erlag dort noch im Laufe der Nacht

seinen schweren Verletzungen.



Zum Zwecke der Unfallaufnahme und zur Durchführung der

Rettungsmaßnahmen wurde die Kreisstraße 23 am Unfallort für circa

zweieinhalb Stunden voll gesperrt.



Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz

gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird

polizeilich auf ca. 40.000,- Euro geschätzt.



Neben der Polizei und dem Rettungsdienst kamen die Feuerwehren Krakow

am See, Bellin und Güstrow mit insgesamt 37 Kameraden zum Einsatz.



