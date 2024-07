LWSPA M-V: Suche nach vermisstem Kite-Surfer in der Grabow bei Barth

Stralsund (ots) -



Am 21.07.2024 erhielt die Einsatzleitstelle Neubrandenburg gegen 19:30 Uhr einen Notruf bezüglich eines vermissten Kite-Surfers in der Grabow unweit der Ortslage Dabitz.



Eine Spaziergängerin hatte im dortigen Uferbereich Bekleidungsgegenstände gefunden und im angrenzenden Gewässer einen schwimmenden Kite-Schirm entdeckt. Da der Eigentümer der Gegenstände vor Ort nicht aufzufinden war, wurden daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren aus Barth und Küstrow, die DGZRS, ein Rettungshubschrauber, sowie Rettungswagen und Notarzt alarmiert.



Bei der anschließenden Suche beteiligten sich außerdem Kräfte des Polizeireviers Stralsund, der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund und ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel aus Laage.



Ein Schlauchboot der Feuerwehr entdeckte den Surfer schließlich im Schilfbereich vor Dabitz und brachte diesen zurück ans Ufer.

Abflauende Winde hatten dem Surfvergnügen zuvor ein jähes Ende bereitet. Bis auf eine leichte Erschöpfung war der 44-Jährige Mann wohlauf.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell