POL-NB: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 20

Am 21.07.2024 ereignete sich auf der BAB 20 in FR Stettin; Höhe

Kublank ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw, sowie eines

Transporters mit Wohnanhänger, bei dem ein geschätzter Sachschaden

von ca. 10.000 Euro entstand.

Nach Auswertung der Spurenlage und Angaben der Zeugen hat sich der

Unfall wie folgt ereignet.

Die 33-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Seat

den linken von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen

den Anschlussstellen Neubrandenburg-Ost und Friedland i.M., führte

der neben ihr, auf dem rechten Fahrstreifen befindliche, 24-jährige

polnische Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes-Benz plötzlich einen

Fahrstreifenwechsel nach links durch. Er beabsichtigte den vor ihm

fahrenden Pkw mit Wohnanhänger des 46-jährigen Fahrers zu überholen.

Dabei übersah er den Pkw Seat und touchierte diesen.

Bei dem Versuch, sein Fahrzeug zurück auf seinen Fahrstreifen zu

steuern, geriet der polnische Fahrzeugführer mit seinem PKW mittig

auf den Standstreifen und die Fahrbahn. Infolgedessen fuhr er auf das

Wohnanhängergespann auf.

Alle Fahrzeuge kamen auf dem Standstreifen zum Stillstand. Das

Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde

in eigener Zuständigkeit geborgen. Die BAB 20 musste während der

Unfallaufnahme nicht gesperrt werden.

Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt.





