POL-HRO: Rettungseinsatz nach Badeunfall in Neustadt-Glewe / 62-jähriger verstorben

Neustadt-Glewe (ots) -



Am 21.07.2024, kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem

Rettungseinsatz am See in Neustadt-Glewe.



Nach bisherigen Erkenntnissen, stellte der im Strandbad "Barracuda

Beach" eingesetzte Rettungsschwimmer gegen 13:40 Uhr eine leblose,

auf dem Wasser treibende Person fest. Sofort eilte er zu Hilfe und

brachte den Schwimmer an Land. Eine ebenfalls im Strandbad

befindliche Ärztin leistete unverzüglich Erste Hilfe, die durch

herbeigeeilte Rettungskräfte fortgeführt wurde. Trotz der

Rettungsmaßnahmen konnte der inzwischen eingetroffene Notarzt nur

noch den Tod des Mannes feststellen.



Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust war vor Ort im Einsatz und hat

ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Verstorbenen

handelt es sich um einen 62 Jahre alten Schweriner.



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



