LWSPA M-V: Wasserleiche am Kabutzenhof im Stadthafen Rostock

Am 21.07.2024, um 09:00 Uhr, wurde durch einen Passanten im Hafenbecken am Kabutzenhof Rostock eine im Wasser treibende leblose Person entdeckt. Der Leichnam wurde durch Kräfte der Feuerwehr Rostock aus dem Wasser geborgen und an den Kriminaldauerdienst Rostock übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen konnten aufgefundene Bekleidungsgegenstände zugeordnet und der Leichnam zweifelsfrei identifiziert werden. Demnach handelt es sich um eine chilenische Staatsbürgerin mit dauerhaften Aufenthalt in Rostock. Zum Unfallhergang können bislang keine Angaben gemacht werden. Nach bisherigen Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat vor. Die Ermittlungen dauern an.



PHK Meinshausen



Schichtdienstleiter

WSPI Rostock



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell