POL-NB: Gefährlicher Körperverletzung in Neubrandenburg - Zeugen gesucht

Durch einen Zeugen wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am 21.07.2024 gegen 01:40 Uhr informiert, dass nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg, an der Hochstraße am Colloseum eine Person schwer verletzt wurde.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen (Stand: 21.07.2024, 12:00 Uhr) gab es zunächst eine verbale und dann eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 18-jährigen Geschädigten und 2 Tatverdächtigen im Colloseum. Dann verlagerte sich der Streit auf den Vorplatz, so dass dort insgesamt 4 Tatverdächtige auf den Geschädigten einwirkten. Dabei kam es u.a. zu einem Angriff einer Person mit einem messerähnlichen Gegenstand gegen den 18- Jährigen Geschädigten.

Der Geschädigte erlitt Stichverletzung im Brustbereich, die durch den eingesetzten Notarzt als nicht lebensbedrohliche Verletzung eingestuft wurde. Der Verletzte wurde in das Klinikum Neubrandenburg eingeliefert. Durch die eingeleitete Tatortbereichsfahndung konnten vier Tatverdächtige festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen sind im Alter von 21, 27, 28 und 32 Jahren.

Sowohl der Geschädigte, als auch die beteiligten namentlich bekannten Tatverdächtigen sind syrische Staatsbürger. Einzelheiten und Hintergründe zu diesem Vorfall sind derzeit noch unklar, hierzu hat die Kriminalpolizei Neubrandenburg die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Aufklärung der Straftat werden weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 03955582-5224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



