POL-NB: Brand einer Papierpresse in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 20.07.2024 gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei über die

Rettungsleistelle zu einem Brand im Stralsunder Stadtteil

Langendorfer Berg gerufen.

Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer gelöscht.

Die Ursache für das Feuer in der Papierpresse ist unklar und

Gegenstand der Ermittlungen.

Das freistehende Gerät im Wert von ca. 17.000EUR wurde vollständig

zerstört.

Die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr Stralsund war im

Einsatz.

Da der Verdacht der Brandstiftung besteht, kommt hierzu auf Weisung

der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Brandursachenermittler zum

Einsatz.





Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleiststelle (V)

Einsatzleistelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell