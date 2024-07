POL-HRO: Polizeilicher Einsatz aufgrund des stattfindenden Christopher Street Days in Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonnabend, den 20.07.2024, fand in der Hansestadt Rostock der Christopher Street Day statt.



Durch den Veranstalter war zunächst eine Kundgebung auf dem Neuen Markt angemeldet. Ein im weiteren Verlauf durchgeführter Aufzug führte durch die Rostocker Innenstadt. In der Spitze nahmen an dem, durch die Polizei begleiteten Demonstrationszug 4200 Personen teil. Dabei kam es im Bereich des Kröpeliner Tors und des Goetheplatzes zu Pöbeleien gegen Versammlungsteilnehmer. Die eingesetzten Beamten konnten nach Hinweisen die Störer identifizieren und erteilte Platzverweise. Im Weiteren verlief der Aufzug friedlich und ohne weitere Störungen. Die abschließende Veranstaltung auf der Headge-Halbinsel verlief ohne Nennenswerte Vorkommnisse



Im Rahmen des Einsatzes musste die Polizei zwei Strafanzeigen aufnehmen, darunter eine Beleidigung von Polizeibeamten und eine Sachbeschädigung an einer Regenbogenflagge. Die Polizeiinspektion Rostock begleitete die Veranstaltung mit rund 50 Einsatzkräften.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte nach den um 19:25 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell