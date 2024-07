POL-NB: Brand einer Rundballenpresse an der B199 zwischen Postlow und Görke (LK V-G)

PHR Anklam (ots) -



Am 20.07.2024 gegen 14:00 Uhr kam es auf einem Feld an der B199 zwischen Postlow und Görke zum Brand einer Rundballenpresse. Während Arbeiten auf dem Feld geriet die Maschine auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Durch die alarmierten freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnte der Brand schnell unter Kontrolle und schlussendlich gelöscht werden.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell