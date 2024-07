POL-HRO: Einbruch in das Autohaus Hildesheim in Crivitz / Die Polizei sucht Zeugen

Crivitz (ots) -



In der Nacht vom 19.07.2024 zum 20.07.2024 brachen unbekannte Täter

in das Autohaus Hildesheim im Gewerbegebiet in Crivitz ein.



Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf der

Rückseite des Gebäudes zunächst gewaltsam Zutritt zum Autohaus. Im

Gebäude selbst öffneten sie weitere Türen und entwendeten eine

Geldkassette mit einer noch unbekannten Summe Bargeld. Durch den

Einbruch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von

ca. 3.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte diverse Spuren.



Hinweise zur Tat oder zu Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst

Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 411156 entgegen oder jede

andere Polizeidienststelle.



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell