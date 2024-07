POL-HRO: PKW prallt gegen Baum / Beide Insassen schwer verletzt

Landkreis Rostock (ots) -



Am Morgen des 20.07.2024, gegen 07:15 Uhr, kam es zu einem schweren

Verkehrsunfall auf der B104 bei Groß Roge (17166).



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein mit zwei Insassen aus

Nordrhein-Westfalen besetzter PKW Mitsubishi die B104 aus Richtung

Klein Roge in Richtung Raden. Aus noch ungeklärter Ursache kam das

Fahrzeug in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Baum.



Der 29-jährige russische Fahrzeugführer konnte von herbeigeeilten

Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Seine 62 Jahre alte

russische Beifahrerin musste von Kameraden der Feuerwehr mit schwerem

Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Insassen wurden schwer,

jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und kamen in umliegende

Krankenhäuser. Die Fahrbahn musste für eine Stunde voll gesperrt

werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die

weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernimmt die

Kriminalpolizei.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Teterow, Groß Wokern und Groß Roge

waren im Einsatz.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell