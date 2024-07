LWSPA M-V: Tödlicher Unfall an der Steganlage Alter Strom Warnemünde

Rostock (ots) -



Am 20.07.2024 gegen 00:35 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall an der Steganlage Mittelmole Alter Strom Warnemünde. Ein 49jähriger Deutscher aus Thürigen fiel beim Verlassen einer dort festgemachten Motoryacht ins Wasser. Rettungsversuche vor Ort scheiterten, da der Verunfallte unter die Steganlage trieb. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rostock konnten die Person gegen 01:30 Uhr nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos. Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock sicherten den Unfallort bis zum Eintreffen des Kriminaldauerdienstes der Kiminalpolizeiinsoektion Rostock. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



