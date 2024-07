POL-NB: Brand einer Strohpresse- hoher Sachschaden

Wolgast (ots) -



Am 19.07.2024 gegen 19:45 Uhr kam es in der Nähe der Ortslage Bömitz

im LK VG zum Brand einer Strohpresse. Während der Arbeiten des

Landwirtes entwickelte sich im Inneren der Strohpresse ein Feuer. Die

sofort alarmierten Feuerwehren Murchin, Rubkow und Zemitz konnten mit

insgesamt 32 eingesetzten Kameraden den Brand der Maschine löschen

und ein Übergreifen des Feuers verhindern. Als Ursache wird von einem

technischer Defekt der Strohpresse ausgegangen. An der Strohpresse

entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 200.000EUR. Es

wurden keine Personen verletzt.



Stephan Grabbert

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Tel.: 0395/ 55 82 - 2223

Fax: 0395/ 55 82 - 20226

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell