POL-NB: Brand eines Anhängers

Am 19.07.2024 gegen 21:50 Uhr kam es auf der B 192 auf Höhe des

Ortseinganges Klink zu einem Brand eines, mit Roggen beladenen

Anhängers.

Die gleichzeitig informierte Rettungsleitstelle setzte die Feuerwehr

aus Klink ein, welche mit 9 Kameraden vor Ort war und den Brand

löschen konnte, ohne dass das Feuer auf das gesamte Gespann

übergriff.

Ursächlich für das Feuer war ein Reifen, der geplatzt ist und sich

dann selbst entzündete.

Die B 192 wurde für die Löscharbeiten kurzzeitig vollgesperrt. Nach

dem Einsatz der Feuerwehr konnte der Verkehr bis zur Bergung des

Anhängers halbseitig vorbeigeleitet werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Die Fahrbahn wurde nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Es wurden

keine Personen verletzt.





