POL-NB: Brand von drei Gebäuden

Barth (ots) -



Am 19.07.24 kam es gegen 18:10 Uhr in 18314 Lüdershagen, LK VR zu

einem Brand. Der Brand entstand in einem Nebengebäude des dortigen

Grundstücks. Durch das Übergreifen der Flammen wurden insgesamt drei

Nebengebäude zerstört, darunter auch ein Hühnerstall. Es konnten alle

Tiere gerettet werden. Durch den Einsatz der FFWen Lüdershagen, Saal,

Divitz-Spoldershagen, Pruchten und Herrmannshof konnte ein

Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Es waren

47 Kameraden im Einsatz. Der 67-jährige Eigentümer blieb unverletzt.

Ursächlich für den Ausbruch des Brandes könnte ein abgestelltes

E-Bike sein, welches sich in einem dortigen Schuppen befand.

Es ist ein Sachschaden von ca. 14.400 EUR entstanden.



