POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Rostocker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Am 19.07.2024 gegen 17:40 Uhr kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Kröpeliner

Straße am Brunnen der Lebensfreude in Rostock.



Nach ersten Erkenntnissen soll der Auseinandersetzung eine verbale

Streitigkeit zwischen einem 42-jährigem Syrer und einer dreiköpfigen

Personengruppe vorangegangen sein. Dabei soll der 42-jährige Mann aus

der Gruppe heraus von einem 31-jährigen Deutschen bespuckt worden

sein. In der Folge entwickelte sich aus der verbalen Streitigkeit

eine körperliche Auseinandersetzung, an der sich bis zu acht Personen

beteiligt haben sollen.



Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, informierten umgehend die

Polizei. Durch die Polizeiinspektion Rostock wurden mehrere

Streifenwagen zum Einsatzort entsandt.



Noch vor Eintreffen der Beamten konnte sich ein Beteiligter von der

Örtlichkeit entfernen. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung

konnte die Person nicht angetroffen werden. Bei den weiteren

beteiligten Personen handelt es sich um eine Person syrische

Staatsangehörige und bei den anderen bekanntgewordenen Personen um

deutsche Staatsangehörige.



Durch den Vorfall wurden sieben Personen leicht verletzt. Drei

Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung den

nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt. Die Polizei nahm

Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

auf.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zur Klärung des

genauen Tathergangs übernommen. Die Auswertung der vorhandenen Spuren

und Beweismittel dauern an.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen

gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben

können, sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst

Rostock (KDD) unter der Telefonnummer 0381/4916- 1616, jede andere

Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei

Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de entgegen.





Artur Weizel

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Reutershagen



