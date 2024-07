POL-ANK: Verkehrsunfall bei Sassen-Trantow mit drei Leichtverletzten

Sassen-Trantow (ots) -



Am heutigen Tag (19.07.2024) gegen 06:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.



Dabei befuhr der 19-jährige polnische Fahrzeugführer des Transporters Renault die Verbindungsstraße zwischen der Ortslage Zarrentin und der K8 in Fahrtrichtung Treuen. Zeitgleich befuhr die 21-jährige deutsche Fahrzeugführerin des Pkw Renault dieselbe Ortsverbindung in Fahrtrichtung Zarrentin. Beim Befahren des Kurvenbereiches kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen beiden beteiligten Fahrzeugen. In Folge dessen entstand entsprechender Sachschaden an den jeweiligen Fahrzeugfronten beider Fahrzeuge. Dieser beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Sowohl die beiden beteiligten Fahrzeugführer als auch der 34-jährige polnische Beifahrer im Transporter erlitten infolge der Kollision leichte Verletzungen und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.



