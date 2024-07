POL-NB: Suche nach Schokoriegel-Dieben

Waren (Müritz) (ots) -



Eine wilde Aktion hatten gestern Abend zwei Jugendliche mit einem Sicherheitsmann eines Einkaufsladens in der Warendorfer Straße gehabt.



Gegen 17:40 Uhr beobachtete der 31-jährige Ladendetektiv zwei langhaarige Jugendliche beim Klauen von Schokoriegel-Packungen.

Nachdem sie ohne Bezahlen an der Kasse vorbei sind, stellte er die beiden zur Rede.



Draußen vor dem Markteingang gab es ein kurzes Gespräch zu den Vorwürfen. Einer der beiden schubste den Detektiv dann so sehr, dass dieser hinfiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Tatverdächtigen warfen ihm die offenbar gestohlenen Süßigkeiten-Packungen entgegen und liefen weg - über die Fläche der Tankstelle und dann entlang der Röbeler Chaussee auf Höhe des Kletterwalds.



Nach dem Gerangel rief der Detektiv die Polizei.



Laut Beschreibung des Marktmitarbeiters werden zwei männliche Jugendliche gesucht.

Einer hatte längere blonde Haare, eine Brille, trug ein graues Shirt und eine kurze schwarze Adidashose sowie dunkle Turnschuhe und eine schwarze Umhängetasche.

Der andere hatte längere dunkle Haare, trug ein schwarzes Shirt und eine schwarze kurze Hose sowie helle Turnschuhe und eine schwarze Umhängetasche mit weißem auffälligem Symbol der Marke "Nike".



Am Ende fehlten in den Packungen übrigens mehrere Schokoriegel. Die dürften wohl im Bauch der beiden gelandet sein.



Wer die beiden beschriebenen Jugendlichen kennt oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Warener Polizei unter 03991/1760 oder schriftlich per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Der Geschädigte ist Deutscher.



