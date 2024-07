POL-GÜ: Einparkmanöver in Elmenhorst geht schief- alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet im Anschluss

Güstrow/ Elmenhorst (ots) -



Am heutigen Morgen kam es gegen 01:25 Uhr in Elmenhorst zu einem Verkehrsunfall, verursacht durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 65-jähriger Deutscher mit seinem BMW auf einem Parkplatz an der Straße "Zu den Teichen" rückwärts neben einem bereits eingeparkten Peugeot einparken. Dabei stieß dieser jedoch mit seinem Heck gegen den daneben stehenden PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss begutachtete der Unfallverursacher die Schäden kurz und entfernte sich im Anschluss fußläufig vom Unfallort. Aufgrund der vorhandenen Zeugenaussagen konnte der Unfallverursacher unweit des Unfallortes an seiner Wohnanschrift durch die Polizeibeamten des Polizeireviers Bad Doberan angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholwert ergab bei dem 65-Jährigen einen Wert von 2,04 Promille. Die im Anschluss notwendigen Blutprobenentnahmen wurden im Krankenhaus Bad Doberan durchgeführt. Des Weiteren wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt und ihm die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 2.000EUR.



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht.



