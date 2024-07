POL-NB: Mehrere Attacken unter drei Erwachsenen

Demmin (ots) -



Ein 39-jähriger Mann mit Schnittverletzungen hat gestern Abend in Demmin in der Wollweberstraße nahe eines Einkaufsmarkts zu besorgten Anrufen bei der Rettung und der Polizei geführt.



Die Einsatzkräfte der Demminer Polizei haben versucht, die Hintergründe seiner Verletzungen zu klären, während er von Sanitätern erstversorgt wurde.



Momentan geht die Polizei davon aus, dass es bereits zur Mittagszeit eine Attacke von einer 35-Jährigen und einem 38-Jährigen auf das Opfer gab. Beide sollen ihn geschlagen haben, er soll sich einmal in Richtung der Frau gewehrt haben. Danach sind aber scheinbar alle auseinandergegangen - ohne größere Verletzungen.



Gegen 17:00 Uhr ist er zu der Frau nach Hause gegangen mit dem Ziel, sich bei ihr zu entschuldigen. Dabei kam es wieder zu einem Streit. Die 35-jährige Frau schlug mit einem Beil auf den 39-Jährigen ein, ihr 38-jähriger Bekannter bedrohte ihn mit einer Schreckschusswaffe. Das Opfer ist bis zur Wollweberstraße weggelaufen.



Diese abendliche Szene spielte sich in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses am Schwanenteich ab. Es gab mehrere Augenzeugen, die die Polizei vor Ort auch befragen konnte, um weitere Information zu dem Fall zu bekommen.



Am mutmaßlichen Tatort trafen die Polizisten auf die beiden Tatverdächtigen. Sie leisteten während der Festnahme erheblichen Widerstand, so dass die Kräfte Pfefferspray gegen die Frau und den Mann einsetzen mussten. Beide befinden sich derzeit in Gewahrsamszellen der Polizei.



Die Ermittlungen dauern an - insbesondere zu den Motiven der beiden Attacken mittags bzw. am frühen Abend. Klar ist, dass sich Verdächtige und Opfer kennen. Alle drei waren zudem alkoholisiert. Das Opfer hat rund 2,8 Promille gepustet, der tatverdächtige Mann rund 1,8 Promille, die tatverdächtige Frau rund 1,7 Promille. Beil und Schreckschusswaffe wurden sichergestellt.



Gegen die 35-jährige Frau und den 38-jährigen Mann wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.



Alle drei Beteiligte sind polizeibekannte Deutsche und aus Demmin.



