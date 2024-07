POL-NB: Ladendieb mit präpariertem Rucksack gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.07.2024 gegen 13:45 Uhr wurde im GLOBUS-Markt in Neubrandenburg ein Ladendieb gemeldet.



Der dortige Ladendetektiv beobachtete, wie eine männliche Person ein verpacktes Handy-Ladekabel in seinem Rucksack verstaut hatte. Er hat im Anschluss, ohne die Ware zu bezahlen, den Kassenbereich in Richtung Ausgang passiert. Der Ladendetektiv stellte die Person und nahm ihn zur weiteren Abarbeitung mit in das Geschäftsbüro. Der Diebstahl hatte sich bestätigt, das Ladekabel befand sich in dem Rucksack.



Da der Dieb keine Angaben zu seiner Person machen wollte, wurde die Polizei in Neubrandenburg zur Unterstützung hinzugezogen. Auch den Kollegen gegenüber macht er keine Angaben zu seinen Personalien. Bei der daraus resultierenden Durchsuchung von ihm und seinem Rucksack wurde der Mann immer aggressiver und leistete Widerstand gegen die Polizisten. Weder der Täter noch die Beamten wurden bei dem Widerstand verletzt. Weiterhin wurde festgestellt, dass der mitgeführte Rucksack im Inneren mittels Aluminiumfolie, vermutlich für Diebstahlshandlungen, präpariert wurde. Der Rucksack wurde sichergestellt.



Im Anschluss wurde der Dieb zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht. Es handelt sich um einen 45-jährigen Armenier, gegen den die Polizei Strafanzeigen wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen hat.



