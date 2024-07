POL-GÜ: Alkoholisierter Ladendieb mit 15 Flaschen hochwertigen Whisky gestellt

Güstrow (ots) -



Die Güstrower Polizei erhielt am gestrigen Abend gegen 19 Uhr den Hinweis über einen vermeintlichen Ladendieb in einem Einkaufsmarkt im Heideweg in Güstrow. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Kollegen stellte sich heraus, dass ein 40-jähriger Ukrainer mittels präparierten Rucksack im dortigen Markt "einkaufen" war. Laut Zeugenaussage bestückte der 40-Jährige seine mit Panzertape und Pappe ausgestatteten Tasche mit insgesamt 15 Whiskyflaschen und passierte den Kassenbereich im Anschluss ohne jedoch die hochwertigen Spirituosen zu bezahlen. Der Wert seiner Tatbeute betrug insgesamt fast 835 EUR. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte bei dem 40-Jährigen ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille festgestellt werden.



Neben der Ermittlungen wegen Ladendiebstahles durch die Kriminalpolizei Güstrow, erhielt der Ladendieb seitens der Einkaufsfiliale ein lebenslanges Hausverbot.



