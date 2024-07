POL-NB: Fahrrad mit GPS-Tracker wieder gefunden

Neubrandenburg (ots) -



Ein Schüler in Neubrandenburg meldete den Diebstahl seines Fahrrads vom Gelände des Sportgymnasiums am 10.07.2024. Das Fahrrad ist mit einem GPS-Tracker ausgestattet, sodass es über eine App möglich ist, den Standort des Fahrrads zu verfolgen.



In Austausch mit der Mutter des Jungen und den Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurde am 18.07.2024 regelmäßig der Standort des Fahrrads übermittelt. Ein Funkstreifenwagen konnte das entwendete Fahrrad mit einem Fahrer gegen 09:30 Uhr auf dem Datzeberg in Neubrandenburg feststellen.



Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 53-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Dieser konnte weder einen Kaufbeleg noch einen Eigentumsnachweis für das Rad vorzeigen.



Im Anschluss wurde das Fahrrad zunächst im Rahmen der Eigentumssicherung sichergestellt und die Anzeigenerstatterin über den Fund des Rads in Kenntnis gesetzt. Die Freude war groß und der Junge kann nun wieder mit dem Rad zur Schule fahren.



Die Ausstattung des Fahrrads mit einem GPS-Tracker machte es den Kollegen einfach und das Rad konnte innerhalb von 25 Minuten gefunden werden.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell