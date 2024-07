POL-NB: Einbruch in einen Blumenladen

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 18.07.2024 wurden die Neubrandenburger Kollegen zum Bethanien Center in Neubrandenburg gerufen, da es dort zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft gekommen sein soll.



Die Ladenbesitzerin stellte zu Schichtbeginn gegen 07:00 fest, dass die Außentür des Geschäfts bereits geöffnet war. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Tür gewaltsam aufgehebelt, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Der Kassenbereich wurde durchwühlt und die Täter entwendeten einen Laptop, ein iPad und eine hohe Summe Bargeld aus dem Blumenladen.



Durch die Schäden vor Ort und dem gesamten Stehlgut entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 7.000 Euro. Die Tatzeit beschränkt sich auf den Abend des 17.07.2024 bis zur Feststellung Donnerstagfrüh.



Videoaufzeichnungen des Geschäfts werden für die weiteren Ermittlungen gesichert und zur Verfügung gestellt. Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum im Bereich des Bethanien Centers etwas Ungewöhnliches festgestellt hat, meldet sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



