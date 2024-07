POL-LWL: Alkoholisierter LKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfällen

Parchim (ots) -



Ein alkoholisierter LKW-Fahrer kam am Donnerstagvormittag auf der B 321 mehrmals von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschäden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 39-jährige Fahrzeugführer 3-mal zwischen Suckow und Marnitz mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus Sattelschlepper und Auflieger, von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei wurden circa 25 Meter Leitplanke, 60 Meter Banquette und mehrere Leitpfosten beschädigt. Den alarmierten Polizisten gelang es das Fahrzeuggespann am Ortseingang von Parchim zu stoppen, um beim LKW-Fahrer eine Kontrolle durchzuführen. Hierbei ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von über 2 Promille. Auch konnte er keine Angaben zu seinem Fahrweg oder Fahrtziel tätigen. Erst durch Nachfrage bei seiner Spedition wurde seine geplante Route über Magdeburg nach Berlin bekannt. Wie er in die Parchimer Region gelang, blieb bislang unbeantwortet. Die Polizei ermittelt gegen den 39-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 6.500 Euro geschätzt.



