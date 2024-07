POL-NB: Scheunenbrand in 17509 Netzeband,LK VG

PR Wolgast (ots) -



Am 18.07.2024 gegen 18:50 Uhr kam es in 17509 Netzeband in der Wiesenstraße zu einem Vollbrand einer Scheune.Nach Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Katzow, Hanshagen, Kemnitz, Lodmannshagen, Wusterhusen und Pritzier stand die Scheune bereits im Vollbrand. Die Scheune (Größe ca: 25 m x 10 m) brannte fast vollständig ab. In der Scheune befanden sich unter anderem ein PKW, ein Kleintraktor, ein Aufsitzrasenmäher und diverses weiteres Gerät und Werkzeug. Die 58 am Einsatz beteiligten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren verhinderten eine weitere Ausbreitung auf andere Gebäude. Personen oder Tiere waren nicht in Gefahr bzw. wurden nicht verletzt. Der Schaden wird derzeit auf ca.140.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Zur Ermittlung der Brandursache kommt am 19.07.2024 ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen unbekannt wurde aufgenommen. Bei neuen Erkenntnissen wird nachgemeldet.



