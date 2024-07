POL-HST: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Prerow (ots) -



Am Donnerstagmittag, dem 18.07.2024, kam es in der Hafenstraße in Prerow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren beide Radfahrer gegen 12:00 Uhr die Hafenstraße. Auf Höhe der Boddenklinik verstieß ein 60-jähriger Radfahrer aus Deutschland mit seinem Fahrrad gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte somit mit einer 62-jährigen deutschen Frau auf ihrem Rad.



Die Frau verletzte sich leicht am Bein und an der Hand. Ein Rettungswagen war zur Versorgung der Wunden vor Ort. Der 60-Jährige blieb hingegen unverletzt.



Der Gesamtsachschaden beläuft sich insgesamt auf geschätzte 10 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell