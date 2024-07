POL-NB: Schlägerei auf offener Straße

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.07.2024 wurden die Kollegen aus dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg zu einem Einsatz in der Oststadt gerufen, da es dort zuvor zu einer Körperverletzung gekommen sein soll.



Vor Ort trafen sie auf eine männliche Person mit sichtbaren Verletzungen im Gesicht. Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige Iraker zuvor von mehreren Personen körperlich angegriffen wurde.



Der Mann war nach seinem Feierabend gegen 21:30 Uhr fußläufig auf dem Weg nach Hause. Auf Höhe der Salvador-Allende Straße parkte ein dunkler PKW, aus dem drei Personen ausstiegen und den 35-Jährigen attackierten. Hierbei soll es neben Schlägen und Tritten gegen den Körper des Opfers auch zu Schlägen mit einem Bügelbrett von dem dortigen Sperrmüll gekommen sein.



Durch Hilferufe der Person wurden Zeugen darauf aufmerksam und wählten den Notruf der Polizei.



Die drei Tatverdächtigen stiegen in das Fahrzeug ein und entfernten sich vom Ereignisort. Durch den Verletzten wurden die Täter wie folgt beschrieben:

- Ukrainische Sprache

- circa 1,70m - 1,80m groß

- zwischen 20 und 30 Jahre alt



Die Polizei geht momentan davon aus, dass sich Täter und Opfer zuvor flüchtig kannten. Zu dem möglichen Motiv dauern die Ermittlungen an.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell