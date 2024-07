POL-NB: Verkehrsrowdy in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am 17.07.2024 gegen 21:00 Uhr wurden die Neustrelitzer Kollegen auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches augenscheinlich immer wieder stark beschleunigte und bei regennasser Fahrbahn die Reifen zum Durchdrehen brachte.



Auf Höhe des Kreisverkehrs am Kühlhausberg driftete das Fahrzeug mehrfach und das Heck brach aus. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr rutschte der PKW aus diesem Grund rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den dortigen Grünstreifen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Ohne die Polizei über diesen Unfall zu informieren, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.



Das besagte Fahrzeug konnte an einer Tankstelle in der Strelitzer Chaussee festgestellt werden. Vor Ort befanden sich mehrere männliche Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren am Fahrzeug, sodass der Fahrer bislang nicht bekannt ist.



Zeugenaussagen konnten das verkehrswidrige Verhalten des Fahrzeugführers bestätigen. Es wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



