POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock-Evershagen

Am heutigen Vormittag war die Rostocker Polizei mit mehreren Streifenwagen im Stadtteil Evershagen im Einsatz. Ein 40-jähriger Deutscher, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte zuvor angedroht, sich selbst zu verletzten.



Die eingesetzten Kräfte konnten den Mann in seiner Wohnung antreffen, mit dem Rettungswagen wurde er anschließend in ein Rostocker Klinikum verbracht. In der Wohnung des 40-Jährigen wurden unbekannte Flüssigkeiten festgestellt, die im Verlauf der Ermittlungen jedoch als ungefährlich eingestuft werden konnten. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



