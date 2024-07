POL-HST: Mehrere Einbrüche in Binz

Binz (ots) -



Seit Mitte Juni 2024 wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Binz gemeldet. Hierbei gingen bislang unbekannte Täter unterschiedlich vor.



Um in Ferienwohnungen einzudringen, wurden Türen oder Fensterscheiben beschädigt. Die Täter wurden möglicherweise gestört, so dass sie nicht in die Wohnungen gelangen und es zu keinem Stehlschaden kommen konnte.



In einem anderen Fall drangen unbekannte Täter durch eine nicht verschlossene Hintertür in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld, obwohl die Bewohner zu Hause waren.



Des Weiteren gelangten unbekannte Täter durch den Flurbereich zur Rezeption eines Hotels, weil Türen offenstanden. Es wurden Bargeld und Alkohol gestohlen.



Nachdem eine weitere Geschädigte die Terrassentür zum Wohnhaus offenließ, um das Haus zu lüften, wurden ihre Handtasche, welche über einem Stuhl hing, entwendet. Auch hier war die Bewohnerin zu Hause.



Darüber hinaus drangen unbekannte Täter ebenfalls über eine nicht verschlossene Terrassentür in ein anderes Wohnhaus ein, obwohl eine Person im Garten auf einem Stuhl saß. Es wurde Bargeld entwendet.



Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Wer relevante Angaben zur Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Seien Sie wachsam und achten Sie auf Ihre Umgebung, gerade

jetzt, wo in den Urlaubsorten viele Besucher sind.

- Schließen Sie Ihre Haustür immer ab, ziehen Sie nicht nur die

Tür zu - auch wenn sie sich in unmittelbarer Nähe aufhalten.

- Vermeiden Sie unbedingt gekippte Fenster, Balkon- und

Terrassentüren.

- Lassen Sie den Schlüssel nicht stecken.

- Verstecken Sie niemals den Schlüssel draußen.

- Wechseln Sie bei Schlüsselverlust den Schließzylinder.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, auch nicht auf

Social Media.



Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.



