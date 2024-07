POL-HRO: Tötungsdelikt in Rostock: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Am 17.07.2024 fanden Mitarbeiter einer Obdachlosenunterkunft in Rostock einen 63-jährigen Deutschen leblos mit blutigen Verletzungen in seinem Zimmer und verständigten die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es bereits am Vorabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern gekommen sein. Ein 61-jähriger deutscher Mitbewohner wurde vor Ort vorläufig festgenommen.



Die Kriminalpolizeiinspektion hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock die Ermittlungen übernommen. Es wird derzeit durch die Staatsanwaltschaft Rostock geprüft, ob die Voraussetzungen zur Beantragung eines Haftbefehls vorliegen.



Die Ermittlungen stehen noch am Anfang und dauern gegenwärtig an. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Für Presseanfragen ist die Staatsanwaltschaft Rostock (0381-4564 240) zuständig.



