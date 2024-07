POL-NB: Einbruch in einen Kindergarten

Neustrelitz (ots) -



Am Morgen des 16.07.2024 wurde über den Notruf der Polizei ein Einbruch in einen Kindergarten in der Pestalozzistraße in Neustrelitz bekannt.



Die Kollegen des Polizeihauptreviers konnten gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Einrichtung vor Ort feststellen, dass die Hintereingangstür vermutlich aufgehebelt wurde und sich die bislang unbekannten Täter so Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Weiterhin wurde eine Bürotür aufgehebelt, ein dahinter befindlicher Tresor gewaltsam aufgebrochen und eine höhere Summe Bargeld entwendet. Weiterhin fehlten zwei Kameras und drei Tablets.

Eine anschließende Begehung der Kindertagesstätte ergab, dass noch mehrere Räume und Schränke durchwühlt wurden.



Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hinzugezogen.



Durch die Beschädigungen und den Diebstählen entstand der Kindertagesstätte in Neustrelitz ein finanzieller Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro.



Der Tatzeitraum begrenzt sich auf den 15.07.2024, 18:00 Uhr bis zum frühen Morgen des 16.07.2024. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Wer etwas Ungewöhnliches im benannten Zeitraum beobachtet oder wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell