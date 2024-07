POL-LWL: Brand eines Nebengebäudes in Gneven

Godern (ots) -



Bei einem Brand eines Nebengebäudes entstand am Mittwochmorgen in Gneven bei Godern ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand gegen 08:00 Uhr am Mittwoch von den Besitzern entdeckt, die sich alle im daneben befindlichen Wohngebäude befanden. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus verhindern. Beim Nebengebäude handelte es sich um einen ehemaligen Reitstall, der zum Heizgebäude umgebaut worden war. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell