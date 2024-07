POL-LWL: Unwetter im LK LUP führt zu mehreren Verkehrsunfällen

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Aufgrund der Unwetterlage am Dienstagnachmittag ereigneten sich im Landkreis Ludwigslust-Parchim 3 Verkehrsunfälle, wobei eine Person leicht verletzt wurde.



Zunächst verlor gegen 14:40 Uhr ein 86-jähriger Autofahrer auf der B 5 zwischen Redefin und Neuenrode die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wodurch er mit einem entgegenkommenden PKW zusammenstieß. Beim Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ursache soll hier Aquaplaning auf der Fahrbahn gewesen sein.



Gegen 15:30 Uhr ist auf der K 109 zwischen Pinnow und Sukow ein Baum auf einen Transporter gefallen, der zur Beförderung von Menschen mit Behinderungen eingesetzt war. Alle 6 Insassen blieben dabei unverletzt, mussten jedoch mit einem Ersatzfahrzeug weiterbefördert werden. Die Feuerwehr musste zum Freischneiden des Fahrzeuges anrücken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.



Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der B 321 zwischen Pinnow und Raben Steinfeld. Hier fiel ein Ast auf die Windschutzscheibe eines PKW, die daraufhin zerbrach. Durch die umherfliegenden Splitter wurde die 55-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Der PKW musste ebenfalls abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



