POL-NB: Störer entkleidet sich im ALDI-Markt

Am Morgen des 15.07.2024 kam es zu einem Polizeieinsatz in der ALDI-Filiale in Demmin.

Ein Kunde des Marktes wurde durch eine Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er sich mehrere Zigarettenschachteln in seine Hosentasche steckte und den Laden verlassen wollte. Auf die Ansprache der Mitarbeiterin reagierte der Mann sehr aggressiv und warf die Ware in einen Karton voller Salatköpfe in der Gemüseabteilung. Weiterhin wollte der Kunde dann wohl beweisen, dass er keine weitere Ware eingesteckt hat und zog sich nackt aus. Er verlies vorerst den ALDI Markt und die Ware verblieb im Geschäft.



Kurze Zeit später tauchte der Tatverdächtige wieder vor Ort auf und durchsuchte den Karton mit dem Salat, in den er zuvor die Zigarettenschachteln reingeworfen hat. Er wirkte weiterhin sehr aggressiv und zerrriss einige Salatköpfe, da seine Suche scheinbar erfolglos blieb. Der Mann beleidigte mehrere Mitarbeiterin des Supermarktes und fragte mehrmals nach seinem "Gras". Die Filialleiterin konnte ihm keine Auskunft dazu geben und informierte die Polizei über den Sachverhalt. Daraufhin verließ der Tatverdächtige den Markt fluchtartig.



Bei einer anschließenden Begutachtung des entstandenen Schadens in der Gemüseabteilung konnte eine Mitarbeiterin ein kleines Tütchen mit grünem, cannabisähnlichem Inhalt finden, welches durch die Polizeibeamten sichergestellt wurde.



Eine detailgetreue Personenbeschreibung durch mehrere Zeugen vor Ort ermöglichte eine Personenfeststellung im Anschluss. Während der Streifentätigkeit konnten die Demminer Kollegen eine männliche Person im Stadtgebiet von Demmin antreffen, welche auf die beschriebene Personenbeschreibung passt.



Hierbei handelt es sich um einen polizeilich bekannten 35-jährigen Deutschen.



Es wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem, wegen Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.



