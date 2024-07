POL-LWL: 73-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vellahn (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Bennin bei Vellahn wurde eine 73-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 73-Jährige bei einem Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit einer Trafostation neben der Straße, wodurch der PKW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Trafostation blieb weiterhin funktionstüchtig. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Fahrzeugführerin musste mit Schmerzen im Brust- und Rückenbereich ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



