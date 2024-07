LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Seit Samstag, 05.11.2022, wird die damals 39-Jährige Vanessa HUBER aus Unterhaching vermisst. Sie wurde zuletzt um 16:40 Uhr beim Einkaufen in einem Norma Supermarkt in Unterhaching gesehen. Nach Angaben ihres Ehemannes habe sie nach einem Streit die Wohnung gegen 17:50 Uhr verlassen. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte von Frau HUBER verliefen ergebnislos. Aufgrund der Gesamtumstände wurde auch mittlerweile wegen des Verdachts eines Gewaltdeliktes ermittelt.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung40